Центровий збірної України з баскетболу переходить в "Барселону"

11:37, 26 липня 2018
Баскетбол
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Артем Пустовий проведе ще три сезони в чемпіонаті Іспанії / obradoirocab.com

26-річний баскетболіст після трьох сезонів покине інший іспанський клуб "Обрадойро", який отримає компенсацію у розмірі 400 тисяч євро, повідомляє Prosportua з посиланням на Eurohoops.

Частина від цієї грошової компенсації отримає южненський "Хімік" – перша команда Пустового.

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У минулому сезоні середні показники українського центрового становили 11,1 очка, 5,9 підбору і 1,9 блок-шота за 25,4 хвилини на майданчику в 34-х матчах регулярного чемпіонату Іспанії.

У складі збірної України Пустовий взяв участь у всіх шести матчах поточного відбору на ЧС-2019. Проводячи на майданчику в середньому 14,3 хвилини, центровий набирав 5 очок, робив 2,8 підбору і 1,2 блок-шота.

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Теги: #збірна України#Барселона#баскетбол