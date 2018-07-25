Акула накинулася на легендарного Шакіла О’Ніла (відео)

Знаменитий баскетболіст брав участь у шоу, під час якого одна з акул несподівано проникла у клітку.

Член Залу слави НБА, легендарний баскетболіст Шакіл О’Ніл взяв участь у екстремальному шоу з акулами – "Тиждень акул". За умовами шоу Шакіл занурювався в воду у спеціальній клітці. Через великі габарити колишнього баскетболіста, клітку зробили більшого розміру. Під час запису програми вперше за 30 років одна акула проникла в клітку. Що було далі, дивіться на відео: There's a shark in the @SHAQ Cage!! #ShaqWeek is now streaming on #DiscoveryGO. Watch it here --> https://t.co/mNNKQC0Rlcpic.twitter.com/OlfSdf9Dx2 — Shark Week (@SharkWeek) 23 липня 2018 р. Як повідомляв УНІАН, у Флориді вчені виявили нову «інопланетну» акулу із величезними очима.

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