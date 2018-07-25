Акула накинулася на легендарного Шакіла О’Ніла (відео)

16:40, 25 липня 2018
Баскетбол
509 0
theonion.com

За умовами шоу Шакіл занурювався в воду у спеціальній клітці. Через великі габарити колишнього баскетболіста, клітку зробили більшого розміру. Під час запису програми вперше за 30 років одна акула проникла в клітку. 

Що було далі, дивіться на відео:

Як повідомляв УНІАН, у Флориді вчені виявили нову «інопланетну» акулу із величезними очима.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #акула