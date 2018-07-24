Баскетбольний матч Україна - Іспанія відбудеться у київському Палаці спорту

Ця зустріч має дуже важливе значення для долі путівки на чемпіонат світу-2019.

14 вересня Київ прийматиме один з найважливіших матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 з баскетболу.

Національна збірна України на своєму майданчику прийматиме збірну Іспанії. Найтитулованішу збірну Європи та другу команду у світовому рейтингу українці приймуть у київському Палаці спорту. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Матч збірної України проти триразових чемпіонів Європи стартує 14 вересня о 19:00. Квитки на знакову гру з’являться у продажу з 26 липня.

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Окрім ефектної вивіски, це гра матиме ще й вагоме турнірне завдання. Наразі іспанці лідирують у кваліфікаційній групі, Україна теж має шанси зіграти на другому для себе після 2014 року чемпіонаті світу. Важливим кроком задля цього є успішний виступ у другому етапі кваліфікації, де наша збірна зіграє по два матчі з командами Іспанії, Словенії та Чорногорії.

Очки здобуті на першому етапі змагань, де українці грали проти Туреччини, Латвії та Швеції, зберігаються. Зараз наша збірна має три перемоги при трьох поразках та ділить четверту сходинку турнірної таблиці з Чорногорією. Відзначимо, що на чемпіонат світу-2019 виходить три команди з групи.

Нагадаємо, на початку липня збірна України програла в домашніх стінах збірній Латвії.