Українець Лень продовжить кар’єру в НБА - в "Атланті Хоукс"

Гравець підпише контракт з командою на 2 роки.

Український центровий Олексій Лень продовжить кар’єру в найпрестижнішій баскетбольній лізі світу - північноамериканській Національній баскетбольній оссоціації.

Наразі він завершив узгодження умов гарантованого контракту з Атлантою на 2 роки, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України з посиланням на інсайдерську інформацію з НБА в Yahoo Sports.

Лень має отримати $8,5 млн за наступні два сезони з "Атлантою".

Попередні п’ять сезонів Лень відіграв за "Фінікс Санс", який обрав його на драфті 2013 року під п’ятим номером. З того часу Лень зіграв за «сонячних» 335 матчів, у яких набирав 7,2 очка, 6,5 підбирання за поєдинок.

Наприкінці останнього сезону "Фінікс" вирішив не продовжувати угоду з українцем.