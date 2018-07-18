Українець Михайлюк набрав 10 очок у фіналі Літньої ліги НБА (відео)

Тим не менш, це не допомогло його команді здолати "Портленд".

Український захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк відіграв 23 хвилини у заключному матчі Літньої ліги НБА в Лас-Вегасі. У фінальному поєдинку проти «Портленда» новачок турніру не врятував «Лейкерс» від поразки - 73:91.

За відведений ігровий час наш співвітчизник набрав 10 очок (1/3 двоочковим, 2/7 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 3 підбирання та 2 передачі при 4 фолах і 1 втрати.

Відеоогляд матчу «Лейкерс» - «Портленд»:

Нагадаємо, у півфінальному поєдинку Літньої ліги НБА проти «Клівленда» Михайлюк набрав рекордне для себе 31 очко.