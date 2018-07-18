Українець Михайлюк набрав 10 очок у фіналі Літньої ліги НБА (відео)
11:44, 18 липня 2018Баскетбол
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Тим не менш, це не допомогло його команді здолати "Портленд".
Святослав Михайлюк (в центрі) / nba.com
Український захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк відіграв 23 хвилини у заключному матчі Літньої ліги НБА в Лас-Вегасі. У фінальному поєдинку проти «Портленда» новачок турніру не врятував «Лейкерс» від поразки - 73:91.
За відведений ігровий час наш співвітчизник набрав 10 очок (1/3 двоочковим, 2/7 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 3 підбирання та 2 передачі при 4 фолах і 1 втрати.
Відеоогляд матчу «Лейкерс» - «Портленд»:
Нагадаємо, у півфінальному поєдинку Літньої ліги НБА проти «Клівленда» Михайлюк набрав рекордне для себе 31 очко.
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