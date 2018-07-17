Результативна гра українця Михайлюка дозволила Лейкерс здолати Клівленд
10:48, 17 липня 2018Баскетбол
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На рахунку нашого баскетболіста 31 очко
Михайлюк встановив черговий особистий рекорд результативності в НБА / twitter.com/Lakers
Українець Святослав Михайлюк показав дуже результативну гру, набравши 31 очко в поєдинку проти Кавальерс.
Випередити шутера зміг лише його партнер по команді Джош Харт, який найчастіше є кращим снайпером у складі Лос-Анджелеса на Літній лізі, повідомляє SportArena.
Михайлюк знову був успішний при виконанні триочкових кидків (6 з 11). Також в активі у нього 4 підбирання та 1 передача.
Раніше українець добре виступив проти Детройта (101:78), набравши 19 очок.
Що стосується самої зустрічі, то Лейкерс обіграли Кавальерс лише в овертаймі. При цьому лише в першій чверті Лос-Анджелес зумів здолати суперника.
Лос-Анджелес Лейкерс " — " Клівленд Кавальерс 112:109 ВІД
(28:23, 22:24, 23:24, 25:27, 14:11)
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