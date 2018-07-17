Результативна гра українця Михайлюка дозволила Лейкерс здолати Клівленд

На рахунку нашого баскетболіста 31 очко

Українець Святослав Михайлюк показав дуже результативну гру, набравши 31 очко в поєдинку проти Кавальерс.

Випередити шутера зміг лише його партнер по команді Джош Харт, який найчастіше є кращим снайпером у складі Лос-Анджелеса на Літній лізі, повідомляє SportArena.

Михайлюк знову був успішний при виконанні триочкових кидків (6 з 11). Також в активі у нього 4 підбирання та 1 передача.

Раніше українець добре виступив проти Детройта (101:78), набравши 19 очок.

Що стосується самої зустрічі, то Лейкерс обіграли Кавальерс лише в овертаймі. При цьому лише в першій чверті Лос-Анджелес зумів здолати суперника.

Лос-Анджелес Лейкерс " — " Клівленд Кавальерс 112:109 ВІД

(28:23, 22:24, 23:24, 25:27, 14:11)