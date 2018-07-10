Українець Михайлюк підписав 3-річний контракт з командою НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Наш баскетболіст підписав угоду з зарплатою 4,6 млн. доларів США.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк домовився з Лос-Анджелес Лейкерс про трирічний контракт на 4,6 мільйона доларів.

Команда буде мати опцію розірвання угоди в третій сезон, повідомляє SportArena з посиланням на інсайдера Yahoo Sports Шамс Чарания.

Українець був обраний на драфті НБА-2018 Лос-Анджелесом у другому раунді під 47-м номером.

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Він вразив команду у Літній лізі НБА, будучи одним з двох кращих гравців Лейкерс поряд з Джошем Хартом. Там він продемонстрував триочковий кидок, атлетизм і захист.

Українець набирає по 16 очок, робить за 5,5 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення в середньому за гру за Лейкерс у Літній лізі.