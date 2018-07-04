Михайлюк став найрезультативнішим гравцем другого матчу Літньої серії НБА "Лейкерс"

Команда з Лос-Анджелеса знову програла, але на рахунку українця 12 очок.

У Літній лізі Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс" провели другий матч поспіль, в якому знову поступилися.

На цей раз "Лейкерс" програв "Майамі Хіт" з рахунком 74:89, повідомляє офіційний сайт ліги.

Команда програла абсолютно по справі, поступившись по ходу матчу в трьох з чотирьох чвертей - 19:31, 15:22, 16:26 і 24:10.

Разом з тим, порадувала гра українського легіонера Святослава Михайлюка. Він набрав 12 очок, ставши найрезультативнішим гравцем своєї команди. Також на його рахунку 4 підбирання, 2 результативні передачі та 2 перехоплення. В мінус українець може записати собі одну втрату і один персональний фол.

21-річний Святослав Михайлюк раніше був обраний Лейкерс на Драфті під загальним 47-м номером.