Михайлюк зіграв перший матч за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Український баскетболіст дебютував за "озерників".

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів першу гру у складі команди Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс". На рахунку нашого спортсмена 5 очок, 2 втрати, 1 фол, повідомляється в Twitter НБА. "Лейкерс" поступилися "Сакраменто Кінгз" (93:98) у рамках Літньої ліги, яка проходить в нинішній дні в Сакраменто. Наступний матч "озерники" проведуть 4 липня проти "Майамі Хіт". Svi Mykhailiuk gets his first #NBASummer basket to open the scoring in Sacramento!@Lakers x @SacramentoKings



📺: @NBATVpic.twitter.com/KUgQEhXlvX — NBA (@NBA) July 3, 2018

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