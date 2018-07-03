Михайлюк зіграв перший матч за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"
10:33, 03 липня 2018Баскетбол
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Український баскетболіст дебютував за "озерників".
Святослав Михайлюк провів перший матч за "Лейкерс" / twitter.com/Lakers
Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів першу гру у складі команди Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс".
На рахунку нашого спортсмена 5 очок, 2 втрати, 1 фол, повідомляється в Twitter НБА.
"Лейкерс" поступилися "Сакраменто Кінгз" (93:98) у рамках Літньої ліги, яка проходить в нинішній дні в Сакраменто.
Наступний матч "озерники" проведуть 4 липня проти "Майамі Хіт".
Svi Mykhailiuk gets his first #NBASummer basket to open the scoring in Sacramento!@Lakers x @SacramentoKings— NBA (@NBA) July 3, 2018
📺: @NBATVpic.twitter.com/KUgQEhXlvX
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