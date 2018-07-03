Михайлюк зіграв перший матч за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

10:33, 03 липня 2018
Баскетбол
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Святослав Михайлюк провів перший матч за "Лейкерс" / twitter.com/Lakers

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів першу гру у складі команди Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс".

На рахунку нашого спортсмена 5 очок, 2 втрати, 1 фол, повідомляється в Twitter НБА.

"Лейкерс" поступилися "Сакраменто Кінгз" (93:98) у рамках Літньої ліги, яка проходить в нинішній дні в Сакраменто.

Наступний матч "озерники" проведуть 4 липня проти "Майамі Хіт".

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Теги: #НБА#Лос-Анджелес Лейкерс#Святослав Михайлюк