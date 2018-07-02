Збірна України зіграє у відборі ЧС-2019 з баскетболу проти Іспанії та чемпіона Європи Словенії

Ще одним суперником українців по групі в кваліфікації ЧС буде Чорногорія.

Чоловіча збірна України з баскетболу дізналася своїх суперників у другому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2019.

У групі I українці зіграють проти збірних Іспанії, Словенії і Чорногорії.

Згідно з календарем, 14 вересня відбудеться домашній матч з іспанцями, 17 вересня – зустріч на виїзді з Чорногорією.

29 листопада збірна України прийматиме Словенію, 2 грудня зіграє в гостях у іспанців.

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22 лютого 2019 року українці вдома зіграють проти Чорногорії, а 25 лютого – матч зі словенцями на виїзді.

Також в групі зі збірною України зіграють Латвія та Туреччина, але матчі з ними зіграні не будуть.

Відзначимо, що в 2006 році збірна Іспанії стала чемпіоном світу, а також виграла три з п'яти останніх чемпіонатів Європи.

Збірна Словенії – чинний чемпіон Європи.

На чемпіонат світу вийдуть три найкращі команди групи. Очки, які команди набрали в першому раунді, зберігаються, але не рахуються результати матчів з командою, яка посіла 4-е місце в групі. У випадку зі збірною України, це збірна Швеції.

Нагадаємо, збірна України вчора програла Латвії, але посіла третє місце в групі і пройшла далі.