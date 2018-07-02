Легенда НБА Леброн Джеймс став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн Джеймс стане одноклубником українця Святослава Михайлюка.

Триразовий чемпіон НБА форвард Леброн Джеймс стане гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс", повідомляє Klutch Sports Group.

Баскетболіст на правах вільного агента укладе з клубом чотирирічний контракт на суму 154 мільйони доларів.

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Раніше Леброн Джеймс прийняв рішення відмовитися від опції в контракті з "Клівлендом", яка гарантувала йому в наступному сезоні заробіток у розмірі 35,6 млн. дол.

У минулому регулярному чемпіонаті Леброн Джеймс взяв участь в 82 матчах, набираючи в них 27,5 очки, збираючи 8,6 підбирання і роздаючи 9,1 передачі в середньому. У плей-офф він зіграв в 22 матчах, набираючи в них 34 очки, збираючи 9,1 підбирання і здійснюючи 9 передач в середньому.

Нагадаємо, цього літа гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс" став український захисник Святослав Михайлюк.