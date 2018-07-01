Збірна України з баскетболу розгромно програла Латвії у матчі відбору ЧС-2019

Гра завершилася з рахунком 71:93.

В Києві у Палаці спорту завершився матч заключного 6-го туру відбіркового турніру ЧС-2019 з баскетболу, в якому збірна України приймала команду Латвії.

Гра закінчилася з рахунком 71:93, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості протягом всієї гри мали помітну ігрову перевагу, вигравши всі чотири чверті - 12:16, 22:25, 18:32 і 19:20.

Найефективнішим гравцем у складі нашої команди став В'ячеслав Кравцов, на рахунку якого "+16" балів. Також він став найрезультативнішим у складі своєї команди з 15 набраними очками.

У гостей Янік Стрельнієкс показав результат ефективності +34, набравши 26 очок.

Таким чином, збірна України при різниці перемог і поразок 3/3 зайняла 3-е місце в групі і вийшла у другий відбірний етап ЧС-2019 з мізерними шансами на підсумковий успіх і попадання в число фіналістів ЧС.