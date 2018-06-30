Капітан збірної України з баскетболу Кравцов є кращим гравцем команди у кваліфікації ЧС-2019

Кравцов взяв участь в усіх 5 матчах кваліфікації, в яких набирає в середньому 14,4 очка та робить 7 підбирань, а рейтинг ефективності бігмена, який проводить на майданчику по 25 хвилин, складає 18,8 бали. Усі три показника - кращі у нашій збірній.

30-річний капітан національної збірної України В’ячеслав Кравцов - один із найдосвідченіших гравців головної команди країни.

Центровий виступає у складі першої збірної з 2007 року, а у нинішньому відборі є найкращим гравцем нашої команди, повідомляє Федерація баскетболу України.

Кравцов взяв участь в усіх 5 матчах кваліфікації, в яких набирає в середньому 14,4 очка та робить 7 підбирань, а рейтинг ефективності бігмена, який проводить на майданчику по 25 хвилин, складає 18,8 бали. Усі три показника - кращі у нашій збірній.

Наразі свій топовий матч у відборі Кравцов провів проти Латвії – у виїзному поєдинку. Тоді у Ризі центровий набрав 22 очки, зібрав 13 підбирань (5 у нападі) та зробив 4 перехоплення, награвши на 35 балів рейтингу ефективності. Напередодні надважливої домашньої гри з латвійцями, яку наша команда проведе 1 липня у київському Палаці спорту, додає позитивного настрою.

\Що стосується клубного сезону екс-гравця НБА, то минулий чемпіонат Кравцов провів у складі дебютанта турецкього чемпіонату Ешкішехіра, який вже з першої спроби вийшов у плей-оф елітного дивізіону. А Кравцов, що приємно, був одним із ключових гравців ротації своєї команди: українець отримував по 18 хвилин ігрового часу, набираючи в середньому 8,2 очка та роблячи 3,8 підбирання (РЕ – 8,5).

Передня лінія збірної України – це одна з головних зброй нашої команди, а габарити Кравцова допомогають команді Євгена Мурзіна отримувати перевагу у трисекундній зоні.

Тож, гра нашого лідера, який вміє грати не тільки ефективно, а й ефектно, є додатковим стимулом придбати квитки на матч і воочію побачити матч національної збірної проти команди Латвії.

Незважаючи на те, що наша команда вже забезпечила собі місце в другому раунді відбору, матч проти Латвії, як і раніше, буде дуже важливим для української збірної, адже усі очки та результати, здобуті в першому груповому етапі, переходять з командами до другого раунду.