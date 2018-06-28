Збірна Туреччини обіграла Україну в матчі відбору баскетбольного ЧС-2019

Матч завершився з рахунком 80:66.

В Анкарі завершився матч відбіркового турніру ЧС-2019 з баскетболу в якому збірна України програла команді Туреччини.

Матч завершився з рахунком 66:80, повідомляє Федерація баскетболу України

Першу половину матчу можна розділити на дві частини – першу та другу чверть, причому розділити не тільки за ігровим часом, а й з ігровим наповненням. Збірна України, вийшовши п’ятіркою Джетер – Гладир – Конєв – Бобров – Кравцов, відмінно почала поєдинок: безпомилкова гра Кравцова у трисекундній, а також 3 з 5 триочкових Гладиря у дебюті гри дозволили нашій команді отримати двозначну перевагу. Наша збірна реалізувала 70% двоочкових та 50% триочкових, отримавши закономірні +13 після 10 хвилин гри.

Але у другій чверті господарі перевернули усе з ніг на голову. Туреччина оформила шалений ривок і за 5 хвилин зуміла не просто скоротити відставання, а й зрівняти рахунок. Команда Саріджа увімкнула інші швидкості, продовжила пресенгувати нашу команду і, звичайно, додала у нападі.

Здавалося б, стартова п’ятірка української збірної зуміла призупунити ривок суперніка на екваторі десятихвилинки, але зробити це команді Мурзіна так і не вдалося. Турки, отримавши психологічну перевагу, продовжили грати з позиції сили і домінувати на майданчику. Як підсумок, чверть наш хлопці програли з рахунком 12:36 і отримали 11 очок дефіциту перед великою перервою.

У третій чверті господарі помітно зменшили оберти, і дозволили Україні виграти 10-хвилинний відрізок за мінімальноъ перевагы. Добре у гру увійшли гравці лави запасних – Євген Мурзін став активніше проводити ротацію і в підсумку на певному відрізку гри знайшов оптімальне поєдання гравців, які не дали супернику збільшити перевагу.

Триочкове влучання Дениса Лукашова подарувало надію збірній Україні у дебюті заключної чверті – наша команда скоротила відставання до 7 балів, але, як виявилось, це була остання спроба підопічних Мурзіна повернутися у гру. Наші хлопці могли ще скорочувати відставання, але не зуміли влучити вільні кидки і скористатись можливостями в атаці, отрмавши черговий ривок у відоповідь.

Турки прокинулись, знову додали у швидкості, почали більше загострювати у нападі і результативно лізти у фарбу. Завдяки цьому спурту господарі знов отримали комфортну двозначну перевагу і завчасно закрили усі питання у цьому матчі.

Туреччина перемогла з рахунком 80:66, вдруге перемігши Україну у відборі на чемпіонат світу. У турків кращими були представники НБА Осман та Коркмаз, які на двох набрали 41 очко, а у збірної України варто відзначити Гладиря і Кравцова, які вдало почали гру, але у другій половині збавели оберти, набравши в підсумку 17 та 14 очок відповідно.

1 липня збірна України зіграє не менш важливий домашній матч відбору ЧС-2019 проти команди Латвії.

Чемпіонат світу. Кваліфікація

Анкара, Туреччина. Анкара Арена

Туреччина – Україна 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15)

Україна: Гладир 17 + 4 підбирання + 3 передачі – 4 втрати, Кравцов 13 + 5 підбирань, Джетер 7 + 4 передачі + 3 перехоплення, Конєв 2 + 3 підбирання, Бобров 2 + 4 підбирання – 4 втрати – старт, Лукашов 10 + 3 підбирання + 2 передачі, Зайцев 5, Пустовий 4 + 3 підбирання, Мішула 3, Липовий 3, Пустозвонов 0, Рябчук 0