Сьогодні відбудеться матч відбору баскетбольного ЧС-2019 Туреччина - Україна

Перша зустріч цих команд, яка відбулася у другому турі відбору, завершилася виїзною перемогою турків, які завдали нашій команді єдиної поразки у відборі.

Сьогодні, 28 червня, чоловіча національна збірна України проведе перший матч літнього ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу.

Команда Євгена Мурзіна зіграє на Анкара Арені, яка вміщує 10,5 тисяч вболівальників, проти команди Туреччини, повідомляє Федерація баскетболу України.

Перша зустріч цих команд, яка відбулася у другому турі відбору, завершилася виїзною перемогою турків, які завдали нашій команді єдиної поразки у відборі.

Наразі наша команда посідає перше місце у своєму квартеті, маючи в активі 3 перемоги у 4 матчах.

Щодо турецької команди, яка наразі має 2 перемоги в активі, то сьогодні у складі цієї команди будуть зміни у порівнянні з першою грою. Дебютує за національну команду нещодавно натуралізований американський захисник Скотті Вілбекін, який замінить Боббі Діксона, вперше зіграють у відборі на чемпіонат світу представники НБА Чеді Осман з Клівленда та Фуркан Коркмаз з Філадельфії. Також в обоймі Уфука Шаріджа усі ключові гравці, які брали участь у попередніх матчах відбору, включаючи представників Євроліги.

Тож, на збірну України чекає непросте завдання, але наша команда вже двічі протягом цього відбору доводила, що не має проблем з грою на чужому майданчику - в активі підопічних Мурзіна виїзні перемоги в Швеції та Латвії. До того ж команда Туреччини не провела жодного спарингу напередодні літніх матчів відбору, а враховуючи, що у розпорядженні Шаріджа наразі досить оновлений склад, це може стати додатквою складністю для наших суперників.

Матч Туреччина - Україна розпочнеться о 20.00 за Києвом. Трансляція гри - на телеканалі Xsport