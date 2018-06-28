Сьогодні відбудеться матч відбору баскетбольного ЧС-2019 Туреччина - Україна

12:21, 28 червня 2018
Баскетбол
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Збірна України програла в першому матчі відбору ЧС-2019 команді Туреччини / fbu.ua

Команда Євгена Мурзіна зіграє на Анкара Арені, яка вміщує 10,5 тисяч вболівальників, проти команди Туреччини, повідомляє Федерація баскетболу України.

Перша зустріч цих команд, яка відбулася у другому турі відбору, завершилася виїзною перемогою турків, які завдали нашій команді єдиної поразки у відборі. 

Наразі наша команда посідає перше місце у своєму квартеті, маючи в активі 3 перемоги у 4 матчах.

Щодо турецької команди, яка наразі має 2 перемоги в активі, то сьогодні у складі цієї команди будуть зміни у порівнянні з першою грою. Дебютує за національну команду нещодавно натуралізований американський захисник Скотті Вілбекін, який замінить Боббі Діксона, вперше зіграють у відборі на чемпіонат світу представники НБА Чеді Осман з Клівленда та Фуркан Коркмаз з Філадельфії. Також в обоймі Уфука Шаріджа усі ключові гравці, які брали участь у попередніх матчах відбору, включаючи представників Євроліги.

Тож, на збірну України чекає непросте завдання, але наша команда вже двічі протягом цього відбору доводила, що не має проблем з грою на чужому майданчику - в активі підопічних Мурзіна виїзні перемоги в Швеції та Латвії. До того ж команда Туреччини не провела жодного спарингу напередодні літніх матчів відбору, а враховуючи, що у розпорядженні Шаріджа наразі досить оновлений склад, це може стати додатквою складністю для наших суперників. 

Матч Туреччина - Україна розпочнеться о 20.00 за Києвом. Трансляція гри - на телеканалі Xsport

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Теги: #Україна та Туреччина#збірна України з баскетболу відбір на ЧС-2019