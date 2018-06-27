Збірна Латвії з баскетболу втратила основного гравця перед матчем відбору ЧС-2019 з Україною
Латвійський форвард іспанської Басконії Яніс Тімма не допоможе національній збірній у матчах кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції (28 червня) та України (1 липня).
У баскетболіста народився син і він проведе найближчі дні в родині, повідомляє Федерація баскетболу України.
Тімма також не грав у останньому контрольному поєдинку латвійців проти команди Росії. Господарі поступилися 25 червня в Ризі з рахунком 71:79.
У матчі проти Росії зазнав пошкодження Дайріс Бертанс. Він пропустив наступні тренування команди. Однак пошкодження незначне. Гравець полетить з командою до Швеції, швидше за все, він також зможе зіграти в Києві.
Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе два відбіркович матчі ЧС-2019 найближчими днями - 28 червня проти команди Туреччини (в гостях) та 1 липня проти Латвії на своєму майданчику.