Збірна Латвії з баскетболу втратила основного гравця перед матчем відбору ЧС-2019 з Україною

У баскетболіста Яніса Тімма народився син і він проведе найближчі дні в родині.

Латвійський форвард іспанської Басконії Яніс Тімма не допоможе національній збірній у матчах кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції (28 червня) та України (1 липня).

У баскетболіста народився син і він проведе найближчі дні в родині, повідомляє Федерація баскетболу України.

Тімма також не грав у останньому контрольному поєдинку латвійців проти команди Росії. Господарі поступилися 25 червня в Ризі з рахунком 71:79.

У матчі проти Росії зазнав пошкодження Дайріс Бертанс. Він пропустив наступні тренування команди. Однак пошкодження незначне. Гравець полетить з командою до Швеції, швидше за все, він також зможе зіграти в Києві.

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе два відбіркович матчі ЧС-2019 найближчими днями - 28 червня проти команди Туреччини (в гостях) та 1 липня проти Латвії на своєму майданчику.