У Каліфорнії вручили індивідуальні нагороди за підсумками сезону НБА
У ніч на 26 червня в Санта-Моніці (Каліфорнія) були визначені володарі індивідуальних нагород за підсумками регулярного сезону НБА-2017/18.
Головну нагороду - приз найціннішому гравцеві сезону - отримав баскетболіст "Х'юстона" Джеймс Харден.
Тренером року став Дуейн Кейсі з «Торонто». Його конкурентами були Бред Стівенс з «Бостона» і Куїн Снайдер з «Юти».
Читайте такожГолден Стейт всуху виграв фінальну серію плей-офф НБА і ставши чемпіоном сезону
Новачок року — розігруючий «Філадельфії» Бен Сіммонс, який випередив Донована Мітчелла («Юта») і Джейсона Тейтума («Бостон»).
Кращим шостим гравцем визнано Лу Вільямса («Лос-Анджелес Кліпперс»).
Приз найбільш прогресуючому гравцеві дістався Віктору Оладіпо («Індіана»). Також на нагороду претендували Клінт Капела («Х'юстон») і Спенсер Дінвідді («Бруклін»).
Приз найкращого гравця оборонного плану завоював Руді Гобер («Юта»). У трійці претендентів також були Ентоні Девіс («Нью-Орлеан») і Джоел Ембіід («Філадельфія»).
Найкращим генеральним менеджером сезону став Деріл Морі («Х'юстон»).
Приз за громадську діяльність отримав Кевін Дюрант («Голден Стейт Ворріорз»).
The 2017-2018 #KiaMVP is... @JHarden13! #NBAAwardspic.twitter.com/7fw8xsx7pu— NBA (@NBA) June 26, 2018
Нагадаємо, чемпіоном НБА сезону 2017/2018 став "Голден Стейт", який у фіналі "всуху" переграв "Клівленд".