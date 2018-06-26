У Каліфорнії вручили індивідуальні нагороди за підсумками сезону НБА

Найкращим гравцем сезону визнано баскетболіста "Х'юстона" Джеймса Хардена.

У ніч на 26 червня в Санта-Моніці (Каліфорнія) були визначені володарі індивідуальних нагород за підсумками регулярного сезону НБА-2017/18.

Головну нагороду - приз найціннішому гравцеві сезону - отримав баскетболіст "Х'юстона" Джеймс Харден.

Тренером року став Дуейн Кейсі з «Торонто». Його конкурентами були Бред Стівенс з «Бостона» і Куїн Снайдер з «Юти».

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Новачок року — розігруючий «Філадельфії» Бен Сіммонс, який випередив Донована Мітчелла («Юта») і Джейсона Тейтума («Бостон»).

Кращим шостим гравцем визнано Лу Вільямса («Лос-Анджелес Кліпперс»).

Приз найбільш прогресуючому гравцеві дістався Віктору Оладіпо («Індіана»). Також на нагороду претендували Клінт Капела («Х'юстон») і Спенсер Дінвідді («Бруклін»).

Приз найкращого гравця оборонного плану завоював Руді Гобер («Юта»). У трійці претендентів також були Ентоні Девіс («Нью-Орлеан») і Джоел Ембіід («Філадельфія»).

Найкращим генеральним менеджером сезону став Деріл Морі («Х'юстон»).

Приз за громадську діяльність отримав Кевін Дюрант («Голден Стейт Ворріорз»).

Нагадаємо, чемпіоном НБА сезону 2017/2018 став "Голден Стейт", який у фіналі "всуху" переграв "Клівленд".