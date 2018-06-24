Український центровий Лень залишає Фінікс

З 1 липня Олексій Лень стане вільним агентом.

Клуб НБА "Фінікс" прийняв рішення відмовитися від послуг українського центрового Олексія Леня.

Про це повідомляє Azcentral.

Таким чином, з 1 липня Лень стане необмеженим вільним агентом.

Головною причиною відходу Леня з "Фінікс Санз" є вибір клубом центрового Деандре Ейтона під першим номером драфта НБА 2018 року, тому послуги Леня більше не є актуальними для команди.

Український центровий «Санз» Олексій Лень провів в останньому сезоні 69 матчів, набираючи в середньому 8,3 очка і роблячи 7,5 підбирань, 1,2 асистів, 0,4 перехоплень, 0,9 блок-шотів, 2,3 фолів і 1,1 втрат за матч.