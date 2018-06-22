Два українця були сьогодні вночі обрані на драфті НБА

Лігу можуть поповнити Святослав Михайлюк та Іссуф Санон

У Брукліні відбувся драфт НБА 2018 - головна подія літнього міжсезоння в найпрестижнішій американській баскетбольній лізі, де командами були обрані відразу два українських гравця.

Ними стали Святослав Михайлюк та Іссуф Санон, повідомляє офіційний сайт ліги.

Так, "Вашингтон Візардс" вибрав Іссуфа Санона під 44-м номером. Гравець народився в Донецьку (мати - українка, а батько — з Буркіна-Фасо), є вихованцем баскетбольного клубу "Дніпро", а останнім часом захищав кольори словенської "Олімпії" з Любляни

Раніше, "Лос-Анджелес Лейкерс" в середині другого раунду під №47 обрали Святослава Михайлюка.

Нагадаємо, Святослав є вихованцем "Черкаських Мавп". У 17-річному віці Михайлюк виїхав до США, де чотири сезони виступав за команду університету Канзас. У минулому сезоні українець з "Канзас Джейхокс" дійшов до фіналу чотирьох студентської ліги NCAA.

Також він пройшов переддрафтовий перегляд у 16 клубах НБА.

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