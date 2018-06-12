Українець завоював золото на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Дмитро Кривенко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу, який проходить на Філіппінах.

Українець Дмитро Кривенко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3, який в ці дні проходить на Філіппінах.

У фіналі Кривенко реалізував всі три спроби і в сумі набрав 79 балів, обійшовши найближчого опонента француза Гі Дюпі на 19 балів.

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Це вже друге золото нашого данкера на чемпіонатах світу. Раніше він виграв золото на світовій першості в 2016 році.

Данк, або слем-данк (англ. Slam dunk) - вид кидка в баскетболі, при якому гравець закидає м'яч в кільце в стрибку зверху вниз однією або двома руками.

Зазначимо, що чоловіча збірна України з баскетболу 3x3 вже завершила виступи на першості, поступившись у напруженому чвертьфінальному матчі Словенії.