Чоловіча збірна України програла у чвертьфіналі ЧС з "вуличного баскетболу 3х3

Українці поступилися в першому матчі плей-офф збірній Словенії.

На Філіппінах сьогодні завершується чемпіонат світу з баскетболу 3х3, де збірна України в першому раунді плей-офф - матчі 1/4 фіналу поступилася команді Словенії.

Гра завершилася з рахунком 15:21, повідомляє офіційний сайт турніру.

Таким чином, українські баскетболісти завершили виступ на турнірі. Матчів за 5-8 місця тут не передбачено.

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Раніше, на груповому етапі, Олександр Кольченко, Дмитро Липовцев, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаев обіграли команди Нігерії (22:11), Хорватії (22:11) та Йорданії (21:14) і програли збірній Латвії (18:21), посівши 2-е місце у своєму квартеті.

Чемпіонат світу з вуличного баскетболу 3х3 проходить на Філіппінах з 8 по 12 червня.

Жіноча збірна України участі в турнірі не приймає.