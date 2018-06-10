Збірна України з баскетболу 3x3 вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

Українці посіли друге місце в групі і потрапили у вісімку найсильніших.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася у чвертьфінальну стадію чемпіонату світу, який проходить на Філіппінах.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У груповому турнірі українська команда провела чотири гри - обіграла Нігерію (22:11), потім поступилася Латвії (18:21), здолала Хорватію (22:11) і виграла у заключній зустрічі проти Йорданії – 21:14.

У плей-офф вийшли дві кращі команди з групи D - Латвія і Україна.

Всі ігри на вибування відбудуться у вівторок, 12 червня. У чвертьфіналі суперником української збірної буде команда Словенії.

За збірну України виступають Станіслав Тимофеєнко, Максим Закурдаєв, Дмитро Липовцев та Олександр Кольченко. Головний тренер – Олег Юшкін.

Чемпіонат світу проходить у Манілі (Філіппіни) з 8-го по 12 червня.