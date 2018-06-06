У наступному сезоні баскетбольної Суперліги буде представлено 10 команд

Виконком ФБУ затвердила регламент проведення Суперліги у наступному сезоні.

У наступному сезоні у Суперлізі буде представлено 10 команд, змагання будуть відбуватися у 4 кола за підсумками яких буде сформовано 4 пари плей-офф.

Таке рішення президентів клубів Суперліги сьогодні затвердив виконком ФБУ, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Водночас клуби Суперліги Парі-Матч до 1 липня мають письмово підтвердити свою участь у турнірі 2018-19 рр.

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Систему проведення головного чемпіонату змінено не буде. Базовими ігровими днями будуть четвер і субота, для клубів, які виступатимуть у єврокубках, а також для клубів, які гратимуть в парі із ними ігрові дні будуть п’ятниця і неділя.

У домашніх залах кожної з команд Суперліги коштом ФБУ будуть встановлені системи відео повторів для арбітрів, адаптовані під умови конкретної арени, також буде скасовано інститут комісарів матчів.