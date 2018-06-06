Український баскетболіст Михайлюк успішно пройшов перегляд у Лос-Анджелес Лейкерс

Команда Національної баскетбольної асоціації готова укласти контракт з гравцем збірної України.

В Лос-Анджелес Лейкерс залишилися під хорошим враженням після перегляду українського захисника Святослава Михайлюка.

Джерело повідомляє, що для Лейкерс одним з пріоритетних виборів при драфті є гравець на позицію шутера. В даний момент у них є в розпорядженні лише два баскетболіста, які показали стабільну гру при наборі очок в сезоні, що минає — Кайл Кузма і Джош Харт, повідомляє SportArena посиланням на Silverscreenandroll.com.

Вчорашній перегляд талантів залишив Лос-Анджелес під враженням від Михайлюка. У клубі знають про статистику українця в складі Канзасу в минулому сезоні (в середньому гравець набирав 15 очок, а його точність при триочкових становила 44%).

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Єдине питання до Михайлюка залишилася по грі в обороні через його антропометричні дані. Однак на користь Святослава говорить його молодий вік.

До перегляду в Лос-Анджелесі захисник побував в чотирьох клубах НБА — Детройті, Вашингтоні, Фініксі і Юті.

Лос-Анджелес Лейкерс за підсумками регулярного сезону фінішував на 11-й сходинці Західної конференції і не потрапив в плей-офф.

Драфт НБА-2018 відбудеться у ніч на суботу, 23 червня (за київським часом). Експерти вважають, що Михайлюк буде обраний в кінці другого раунду.