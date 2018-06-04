"Голден Стейт" переграв "Клівленд" і в другому матчі фіналу плей-офф НБА

Матч завершився з рахунком 122:103.

У ніч на понеділок в Окленді завершився другий матч фінальної серії чемпіонату Національної баскетбольної асоціації, в якому "Голден Стейт Ворріорз" переграв "Клівленд Кавальерс" і збільшив свою перевагу в загальному рахунку серії.

Матч завершився з рахунком 122:103, а загальний рахунок серії став 2-0 на користь Ворріорз, повідомляє офіційний сайт ліги.

Тоглден Стейт виграв три з чотирьох чвертей гри, а вже після першої половини вів у рахунку + 13.

ЛеБрон Джеймс в цьому матчі набрав незвично мало 29 очок, але і з цим показником став кращим у складі "Клівленда". Його порив підтримав тільки Кевін Лав - 22 бали.

У свою чергу, у складі переможців у Стефана Каррі 33 бали, Кевіна Дюранта - 26, а Клея Томпсона - 20.

Тепер серія переїжджає до Клівленда, де третій матч фінальної серії відбудеться в ніч на четвер, 7 червня, за київським часом.