"Голден Стейт" виграв перший матч фіналу НБА у "Клівленда"

Гра завершилася з рахунком 124:114.

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбувся перший матч фінальної серії сезону 2017/18, в якому "Голден Стейт Ворріорз" переграв "Клівленд Кавальєрс".

Гра завершилася з рахунком 124:114, повідомляє офіційний сайт ліги.

Надрезультативність ЛеБрона Джеймса, на рахунку якого 51 очко, не допомогла "Клівленду" в першому матчі обіграти фаворита фіналу. Крім Джеймса в цій грі відзначився Кевін Лав - 21 очко, а на рахунку інших гравців "Кавальєрс" 10 (Джей-Ар Сміт) балів і менше.

У "Голден Стейт" у першому матчі фіналу не було яскраво вираженого лідера, але відзначилася рівною і результативною грою традиційна четвірка - Стафен Каррі (29), Кевін Дюрант (26), Клей Томпсон (24) і Драймонд Грін (13).

Другий матч серії відбудеться в ніч на понеділок, 4 червня.