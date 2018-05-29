"Голден Стейт" обіграв "Х'юстон" і став другим фіналістом сезону НБА

Фінальна серія "Голден Стейт" - "Клівленд" розпочнеться в ніч на 1 червня.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбувся заключний матч півфінальної серії плей-офф, в якому "Голден Стейт Ворріорз" обіграв "Х'юстон Рокетс" і выйшов у фінал.

Матч завершився з рахунком 101:92, а серія - 4-3 на користь "Ворріорз", повідомляє офіційний сайт змагань.

Кевін Дюрант набрав у цьому матчі 34 очки, а Стефан Каррі - 27, у складі команди-переможниці. "Голден Стейт" так і не дозволив суперникові зробити глобальну сенсацію, довівши серію до сьомого вирішального матчу, але все-таки вигравши її.

У "Х'юстона" поза конкуренцією був Джеймс Харден, на рахунку якого 32 очки. У Еріка Гордона 23 бали.

Напередодні, у фінал сезону НБА вийшли "Клівленд Кавальєрс".

Фінальна серія почнеться в ніч на 1 червня за київським часом в Окленді, на домашньому майданчику "Голден Стейт".