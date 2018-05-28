"Клівленд" обіграв "Бостон" і став першим фіналістом сезону НБА

У вирішальному сьомому матчі серії до чотирьох перемог "Кавальєрс" виграв з рахунком 87:79.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбувся вирішальний сьомий матч півфінальної серії плейй-офф, в якому "Клівленд Кавальєрс" обіграв "Бостон Селтікс" і вийшов у фінал.

Матч завершилсчя з рахунком 87:79, а серія - 4-3 на користь "Кавальєрс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Безумовно кращим гравцем матчу став форвард Кавальєрс ЛеБрон Джеймс, на рахунку якого 35 очок.

"Клівленд" програв лише першу чверть матчу (18:26), а потім перехопив ініціативу і лідирував вде до самої фінальної сирени.

У фінальній серії сезону Клівленд зіграє з переможцем протистояння Голден Стейт Ворріорз - Х'юстон Рокетс, де рахунок у серії 3-3. Вирішальний сьомий матч у цьому протистоянні визначиться в ніч на середу, 29 травня.