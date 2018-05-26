Клівленд зрівняв рахунок у серії плей-офф НБА з Бостоном

"Кавальєрс" виграли з рахунком 109:99, а рахунок в серії до чотирьох перемог став 3-3.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбувся шостий матч півфінальної серії плей-офф, в якому "Клівленд Кавальєрс" обіграв "Бостон Селтікс" і перевів серію у вирішальну сьому гру.

"Кавальерс" виграли з рахунком 109:99, а рахунок в серії до чотирьох перемог став 3-3, повідомляє офіційний сайт ліги.

ЛеБрон Джеймс набрав у цій грі 46 очок і став безумовно кращим баскетболістом "Клівленда" у матчі. На рахунку Джорджа Хілла 20 балів, у Джеффа Гріна - 14.

У складі "Селтікс" явного лідера не знайшлося. У Террі Розієра 28 балів, Джавелина Брауна - 27.

Вирішальний сьомий матч серії за вихід у фінал сезону НБА відбудеться в ніч на понеділок, 28 травня.