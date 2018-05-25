"Х'юстон" обіграв "Голден Стейт" і повів у півфінальній серії плей-офф НБА

Гра закінчилася з рахунком 98:94.

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-офф НБА, в якому "Х'юстон Рокетс" обіграв "Голден Стейт Ворріорз".

Матч закінчився з рахунком 98:94, а "Х'юстон" повів у загальному рахунку серії 3-2, повідомляє офіційний сайт ліги.

У "Х'юстоні" в цей вечір не було явного лідера. 24 очки на рахунку Еріка Гордона, 20 - у Кріса Пауля, 19 - у Джеймса Гардена.

Кевін "Дюрант" також не зміг стати явним лідером ГСВ - 29 очок. У той же час, у Клея Томпсона 23 бали, а Стефана Каррі - 22.

Шостий матч серії відбудеться в ніч на неділю, 27 травня.