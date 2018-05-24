Бостон виграв у Клівленда і наблизився до фіналу плей-офф НБА

Рахунок у серії - 3:2.

Відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-офф НБА. "Бостон" переміг "Клівленд" і повів у серії - 3:2, повідомляє сайт турніру. Бостон – Клівленд 96:83 (32:19, 21:23, 23:18, 20:23) Рахунок у серії 3:2 Бостон: Тейтум (24 + 7 підбирань + 4 перехоплення), Браун (17), Хорфорд (15 + 12 підбирань), Розир (8 + 6 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Бейнс (6 + 7 підбирань + 3 блок-шота) – старт; Морріс (13 + 6 підбирань), Смарт (13), Надер (0), Ябуселе (0). Клівленд: ЛеБрон (26 + 10 підбирань + 5 передач + 6 втрат), Лав (14 + 7 підбирань), Хілл (7), Сміт (2), Томпсон (1 + 6 підбирань) – старт; Грін (8 + 5 підбирань), Кларксон (8), Корвер (7), Худ (5), Хижич (3), Ненсі-молодший (2 + 6 підбирань + 4 блок-шота), Осман (0), Кальдерон (0).

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