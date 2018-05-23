"Х'юстон" обіграв "Голден Стейт" і зрівняв рахунок у півфінальній серії НБА

Матч завершився з рахунком 95:92, а рахунок у серії став 2-2.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбувся четвертий матч півфінальної серії між "Х'юстон Рокетс" і "Голден Стейт Ворріорз", де "Х'юстон" виграв й зрівняв загальний рахунок у серії.

Матч завершився з рахунком 95:92, а рахунок у серії став 2-2, повідомляє офіційний сайт ліги.

На рахунку найрезультативнішого гравця "Рокетс" в цьому матчі Джеймса Хардена 30 очок, у Кріса Паула - 27.

У складі "ГСВ" Стефан Каррі (28) виграв гонку бомбардирів у Кевіна Дюранта (27), хоч це і не допомогло дуету лідерів привести свою команду до перемоги в матчі.

П'ятий матч серії відбудеться в ніч на п'ятницю, 25 травня, за київським часом.

Голден Стейт – Х'юстон 92:95 (28:19, 18:34, 34:17, 12:25)

Рахунок у серії 2:2

Голден Стейт": Каррі (28 + 6 підбирань), Дюрант (27 + 12 підбирань), Грін (11 + 13 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Томпсон (10), Луні (4 + 6 передач) – старт; Белл (6), Лівінгстон (4), Янг (2), Кук (0).

Х'юстон: Харден (30), Підлога (27), Аріза (9), Капела (8 + 13 підбирань), Такер (4 + 16 підбирань) – старт; Гордон (14), Грін (3).