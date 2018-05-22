"Клівленд" обіграв "Бостон" і зрівняв рахунок у серії півфіналу НБА
10:28, 22 травня 2018Баскетбол
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Матч завершився з рахунком 111:102.
ЛеБрон набрав 44 очки у черговому матчі "Клівленда" і "Бостона" / Reuters
У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбувся четвертий матч півфінальної серії між "Клівленд Кавальерс" і "Бостон Селтікс", в якому господарі матчу виграли і зрівняли загальний рахунок.
Матч завершився з рахунком 111:102, а рахунок у серії став 2-2, повідомляє офіційний сайт ліги.
На рахунку лідера "Клівленда" Леброна Джеймса 44 очки. У його опонента з "Бостона" Джейлена Брауна всього 25 балів.
Матч №5 відбудеться в ніч на четвер, 24 травня, за київським часом.
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