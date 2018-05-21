Голден Стейт розгромив Х'юстон і вийшов вперед у півфінальній серії НБА

Третій матч завершився з рахунком 126:85.

Відбувся один поєдинок півфінальної серії плей-офф НБА. Голден Стейт розгромив Х'юстон і вийшов вперед у серії - 2:1. Голден Стейт – Х'юстон 126:85 (31:22, 23:21, 34:24, 38:18) Рахунок у серії 2:1 Голден Стейт: Каррі (35 + 6 підбирань), Дюрант (25 + 6 підбирань + 6 передач), Томпсон (13), Ігудала (10), Грін (10) – старт; Кук (11), Лівінгтон (9), Янг (5), Макгі (4), Луні (4), Белл (0), Пачулія (0). Х'юстон: Харден (20 + 9 передач), Пол (13 + 10 підбирань), Капела (13 + 8 підбирань), Аріза (6), Такер (6 + 6 підбирань) – старт; Гордон (11), Грін (9), Джонсон (4), Мба а Муте (3), Блек (0), Андерсон (0).

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