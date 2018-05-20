Клівленд обіграв Бостон і скоротив відставання в серії плей-офф НБА

Лідер "Клівленда" Леброн Джеймс приніс команді 27 очок.

Відбувся один матч в рамках півфінальної серії плей-офф НБА. "Клівленд" скоротив відставання у серії від "Бостона", обігравши "Селтікс" вдома - 116:86. Найбільший внесок у перемогу вніс форвард "Кавальєрс" Леброн Джеймс (27 очок). Клівленд – Бостон 116:86 (32:17, 29:24, 26:22, 29:23) Рахунок у серії 1:2 Клівленд: Джеймс (27 + 12 передач), Лав (13 + 14 підбирань), Хілл (13), Сміт (11), Томпсон (10 + 7 підбирань) – старт; Корвер (14), Кларксон (9), Ненсі (8 + 6 підбирань), Грін (6), Осман (3), Жижич (2), Кальдерон (0). Бостон: Тейтум (18), Розир (13), Браун (10), Морріс (9) Хорфорд (7 + 7 підбирань) – старт; Монро (10), Бейнс (7 + 6 підбирань), Смарт (7 + 6 передач), Оджелей (2), Надер (2), Ябуселе (1).

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