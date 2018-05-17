Українським баскетбольним клубам виділили три місця в єврокубках на сезон 2018-2019

"Черкаські Мавпи" отримають можливість зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У наступному сезоні Україна може бути представлена в єврокубках трьома баскетбольними клубами. Про це FIBA повідомила Федерації баскетболу України, інформує офіційний сайт ФБУ.

Чемпіону України «Черкаським Мавпам» запропоновано зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів, а ще два клуби можуть подати заявки на участь у Кубку Європи FIBА (без урахування клубу, який може опуститися в цей турнір з кваліфікації Ліги чемпіонів).

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Подати заявку на участь у Кубку Європи можуть клуби, які посіли в чемпіонаті місце не нижче п'ятого.

У той же час FIBA знизила вимоги щодо місткості арен для участі в Кубку Європи - мінімальна кількість глядацьких місць становить 1500. Ця вимога може бути змінена до 2000 місць, починаючи з сезону 2020/2021.

Для участі в Лізі чемпіонів FIBA мінімальна кількість глядацьких місць у залі становить 3000.

Нагадаємо, в минулому сезоні Україну на євроарені представляли «Хімік», «Дніпро» і «Будівельник»