Х'юстон розгромив Голден Стейт і зрівняв рахунок у серії півфіналу НБА

27 очок переможцям приніс Джеймс Харден.

Відбувся один матч півфінальної серії НБА. "Х'юстон" впевнено обіграв "Голден Стейт" і зрівняв рахунок в серії. Найрезультативнішим у складі "Рокетс" став Джеймс Харден, який набрав 27 очок і 10 підбирань. Х'юстон – Голден Стейт 127:105 (26:21, 38:29, 31:29, 32:26) Рахунок у серії 1:1 Х'юстон: Харден (27 + 10 підбирань), Такер (22 + 7 підбирань), Аріза (19 + 6 передач), Пол (16 + 6 передач), Капела (5 + 10 підборів) – старт; Гордон (27), Джексон (4), Грін (3), Мба а Муте (2), Блек (2), Джонсон (0), Андерсон (0). Голден Стейт: Дюрант (38), Каррі (16 + 7 підбирань + 7 передач), Томпсон (8), Грін (6 + 6 підбирань + 6 передач), Ігудала (5 + 6 підбирань) – старт; Кук (7), Янг (6), Лівінгстон (5), Пачулія (5), Вест (4), Луні (4), Белл (1).

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