"Бостон" переграв "Клівленд" і подвоїв перевагу у півфінальній серії НБА

Матч завершився з рахунком 107:94.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації завершився матч півфінальної серії сезону 2017/18, в якому "Бостон Селтікс" обіграли "Клівленд Кавальерс" і подвоїли свою перевагу.

Матч завершився з рахунком 107:94, а рахунок у серії став 2-0, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Клівленд" виграв першу половину матчу з загальним перевагою "+7" - 27:23 і 28:25, але вже в однієї третьої чверті розгубив увесь запас - 22:36 і вже відставав на 7 очок. У заключній 12-хвилинці "Бостон" Лише збільшив свою перевагу - 17:23.

У ЛеБрона Джеймса з "Клівленда" на рахунку 42 очки, а у його партнера Кевіна Лава - 22. В "Бостоні" суперрезультативных гравців у цьому матчі не було. Браун набрав 23 очки і ще п'ять його партнерів по команді більше 10 очок.

Бостон – Клівленд 107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17)

Рахунок у серії 2:0

Бостон: Браун (23 + 7 підбирань), Розир (18), Хорфорд (15 + 10 підбирань), Морріс (12), Тейтум (11) – старт; Смарт (11 + 9 передач + 4 перехоплення), Бейнс (9 + 6 підбирань), Монро (4), Надер (2), Оджелей (2), Ябуселе (0).

Клівленд: Джеймс (42 + 10 підбирань + 12 передач + 6 втрат), Лав (22 + 15 підбирань), Томпсон (8 + 7 підбирань), Хілл (3), Сміт (0) – старт; Корвер (11), Грін (6 + 5 втрат), Худ (2), Ненсі (0), Осман (0), Кальдерон (0).