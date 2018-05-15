"Голден Стейт" виграв у "Х'юстона" у першому матчі півфіналу плей-офф НБА

Гра завершилася з рахунком 119:106.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбувся перший півфінальний матч плей-офф серії між "Голден Стейт Ворріорз" і "Х'юстон Рокетс", де "Ворріорз" обіграв суперника і повів у рахунку.

Матч завершився з рахунком 119:106, рахунок в серії став 1-0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Кевін Дюрант, на рахунку якого 37 очок, у Клея Томпсона - 28 балів.

У складі "Х'юстона" поза конкуренцією був Джеймс Харден - 41 бал.

Другий матч серії відбудеться в середу ввечері (ніч на четвер за київським часом).

Х'юстон – Голден Стейт 106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)

Рахунок у серії 0:1

Х'юстон: Харден (41 + 7 передач), Підлога (23 + 11 підбирань), Капела (12 + 6 підбирань), Аріза (8), Такер (1) – старт; Гордон (15), Грін (6), Мба а Муте (0), Андерсон (0), Нене (0).

Голден Стейт: Дюрант (37), Томпсон (28), Каррі (18 + 6 підбирань + 8 передач), Ігудала (11), Грін (5 + 9 підбирань + 9 передач) – старт; Янг (9), Лівінгстон (7), Луні (2), Вест (2).