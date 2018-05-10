Бостон став четвертим півфіналістом плей-офф НБА

У чвертьфінальній серії "Селтікс" обіграли "Філадельфію".

Відбувся один матч плей-фф НБА. "Бостон" вдома переміг "Філадельфію" і оформив вихід у фінал Східної конференції, де зустрінеться з "Клівлендом". У фіналі Західної конференції зіграють "Х'юстон" і "Голден Стейт". Бостон – Філадельфія 114:112 (25:24, 36:28, 22:30, 31:30) Рахунок у серії 4:1 Бостон: Тейтум (25), Браун (24), Розир (17 + 6 підбирань), Хорфорд (15 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Бейнс (13 + 9 підборів) – старт; Смарт (14 + 6 підбирань + 6 передач), Морріс (6), Оджелей (0). Філадельфія: Шарич (27 + 10 підбирань), Ембіід (27 + 12 підбирань + 4 блок-шота), Сіммонс (18 + 8 підбирань + 6 передач), Редик (14), Макконнелл (9 + 5 підбирань + 6 передач) – старт; Ільясова (9), Ковінгтон (5 + 7 підбирань), Белінеллі (3), Андерсон (0).

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