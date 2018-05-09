Х'юстон і Голден Стейт вийшли до півфіналу плей-офф НБА

Сьогодні відбулися чергові поєдинки Національної баскетбольної асоціації.

Відбулися два матчі плей-офф НБА. "Х'юстон" і "Голден Стейт" вийшли у півфінал, обігравши відповідно "Юту" і "Новий Орлеан". Про це повідомляє офіційний сайт ліги. Х'юстон – Юта 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24) Рахунок у серії 4:1 Х'юстон: Пол (41 + 7 підбирань + 10 передач), Такер (19 + 6 підбирань + 3 блок-шота), Харден (18), Капела (5 + 5 блок-шотів), Аріза (2 + 6 підборів) – старт; Мба а Муте (8), Грін (8), Нене (6), Гордон (5). Юта: Мітчелл (24 + 9 передач), О'Ніл (17), Гобер (12 + 9 підбирань + 5 блок-шотів), Інглс (12 + 6 передач), Краудер (6 + 8 підбирань) – старт; Беркс (22), Фейворс (6 + 6 підбирань), Жеребко (3), Нето (0). Голден Стейт – Новий Орлеан– 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29) Рахунок у серії 4:1 Голден Стейт": Каррі (28 + 7 підбирань + 8 передач), Дюрант (24 + 6 підбирань + 7 передач), Томпсон (23 + 6 підбирань), Грін (19 + 14 підбирань), Ігудала (2) – старт; Лівінгстон (6), Кук (5), Луні (4 + 8 підбирань), Белл (2), Вест (0). Новий Орлеан: Девіс (34 + 19 підбирань + 4 блок-шота), Холідей (27 + 10 підбирань + 11 передач), Миротич (12 + 7 підбирань), Мур (10), Рондо (7 + 7 передач) – старт; Кларк (9), Міллер (5), Хілл (0).

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