"Клівленд" вийшов до півфіналу плей-офф НБА, обігравши "Торонто"

"Філадельфія" скоротила відставання у серії з "Бостоном".

Напередодні відбулися два матчі плей-офф НБА. "Клівленд" здобув четверту перемогу над "Торонто" і виграв чвертьфінальну серію. Філадельфія – Бостон 103:92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27) Рахунок у серії 1:3 Філадельфія: Шарич (25 + 8 підбирань + 6 передач), Сіммонс (19 + 13 підбирань + 5 передач), Макконнелл (19 + 7 підбирань + 5 передач), Эмбиид (15 + 13 підбирань), Медик (7) – старт; Белинелли (9), Ільясова (6 + 5 підбирань), Ковінгтон (3 + 5 підбирань), Андерсон (0). Бостон: Тейтум (20), Смарт (14 + 5 підбирань), Розир (11 + 8 підбирань), Хорфорд (10 + 10 підбирань), Бейнс (9 + 6 підбирань) – старт; Морріс (17 + 5 підбирань), Браун (8), Монро (3), Оджелей (0), Ларкін (0), Надер (0), Ябуселе (0). Клівленд – Торонто 128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21) Рахунок у серії 4:0 Клівленд: Джеймс (29 + 8 підбирань + 11 передач), Лав (23 + 6 підбирань), Корвер (16), Сміт (15), Хілл (12 + 5 передач) – старт; Грін (8), Ненсі-молодший (8), Томпсон (5), Осман (5), Кларксон (5), Кальдерон (2), Жижич (0). Торонто: ДеРозан (13 + 5 підбирань), Майлз (13), Ібака (12), Лоурі (5 + 10 передач), Ануноби (2) – старт; Валанчюнас (18 + 5 підбирань), Райт (10), Сиакам (9), Пауелл (5), Браун (1), Ногейра (0), Пелтль (0).

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