36 очок Леброна Джеймса принесли "Клівленду" перемогу в матчі з "Торонто" в НБА

"Бостон" обіграв "Філадельфію" в овертаймі.

Напередодні відбулися два поєдинки плей-офф НБА. "Клівленд" і "Бостон" довели перевагу в серії проти "Торонто" і "Філадельфії" відповідно до 3:0. При цьому "Бостону" для чергової перемоги знадобився овертайм.

"Клівленд" здолав "Торонто" завдяки результативній грі Леброна Джеймса, який набрав 36 очок у матчі. Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

Філадельфія – Бостон 98:101 OT (20:19, 31:29, 17:21, 21:20, 9:12)

Рахунок у серії 0:3

Філадельфія: Ембіід (22 + 19 підбирань), Редик (18), Сіммонс (16 + 8 підбирань + 8 передач), Шарич (11), Ковінгтон (1) – старт; Ільясова (14 + 7 підбирань), Белінеллі (12), Макконнелл (4), Джонсон (0).

Бостон: Тейтум (24), Розир (18 + 7 підбирань), Хорфорд (13 + 6 підбирань + 3 блок-шота), Смарт (9 +5 втрат), Бейнс (7 + 10 підбирань) – старт; Браун (16 + 9 підбирань), Морріс (9 + 7 підбирань), Оджелей (3), Ларкін (2).

Клівленд – Торонто 105:103 (24:19, 31:21, 24:25, 26:38)

Рахунок у серії 3:0

Клівленд: Джеймс (36 + 6 підбирань + 7 передач), Лав (21 + 16 підбирань), Корвер (18), Хілл (12), Сміт (0) – старт; Грін (11), Кларксон (5), Худ (0), Томпсон (0).

Торонто: Лаурі (27 + 7 передач +5 втрат), Анунобі (18), Валанчюнас (10 + 11 підбирань), ДеРозан (8), ВанВліт (8) – старт; Майлз (13 + 6 підбирань), Ібака (11 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Сиакам (6), Райт (2).