"Клівленд" і "Бостон" подвоїли свою перевагу в серіях плей-офф НБА

Відбулися два матчі плей-офф НБА.

Напередодні відбулися два матчі плей-офф Національної баскетбольної асоціації. "Бостон" обіграв "Філадельфію" - 108:103 і подвоїв перевагу в серії (2:0). Таку саму перевагу у чвертьфінальній серії проти "Торонто" має "Клівленд". Про це повідомляє сайт НБА. Торонто – Клівленд 110:128 (29:26, 34:35, 24:37, 23:30) Рахунок у серії 0:2 Торонто: ДеРозан (24), Лоурі (21 + 8 передач), Валанчюнас (16 + 12 підбирань), Анунобі (5), Ібака (2 + 6 підбирань) – старт; ВанВліт (14), Пелтль (8), Майлз (8), Райт (5), Браун (3), Сіакам (2 + 6 підбирань), Пауелл (2), Ногейра (0). Клівленд: Джеймс (43 + 8 підбирань + 14 передач), Лав (31 + 11 підбирань), Сміт (15), Хілл (13), Корвер (5) – старт; Грін (14), Кларксон (5), Томпсон (2), Худ (0), Осман (0), Ненсі (0). Бостон – Філадельфія 108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28) Рахунок у серії 2:0 Бостон: Тейтум (21), Розир (20 + 7 підбирань + 9 передач), Смарт (19), Хорфорд (13 + 12 підбирань), Бейнс (5) – старт; Браун (13), Морріс (11 + 6 підбирань), Монро (4), Ларкін (2), Оджелей (0). Філадельфія: Редик (23), Ковінгтон (22 + 9 підбирань), Ембіід (20 + 25 підбирань), Шарич (14 + 9 підбирань), Сіммонс (1 + 7 передач + 5 втрат) – старт; Белінеллі (11), Макконнелл (8), Ільясова (4 + 6 підбирань), Джонсон (0).

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