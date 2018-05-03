"Юта" зрівняла рахунок у серії плей-офф НБА проти "Х'юстона"

32 очки Джеймса Хардена не допомогли "ракетам" перемогти.

Напередодні відбувся один матч в рамках чвертьфінальної серії плей-офф НБА. 32 очки Джеймса Хардена не врятували "Х'юстон Рокетс" від поразки у матчі з "Ютою". Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Х'юстон – Юта 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30) Рахунок у серії 1-1 Х'юстон: Харден (32 + 6 підбирань + 11 передач), Пол (23), Капела (21 + 11 підбирань), Аріза (5), Такер (5 + 10 підбирань) – старт; Гордон (15 + 6 підбирань), Мба а Муте (4), Грін (3), Нене (0), Андерсон (0). Юта: Інглс (27), Мітчелл (17 + 11 передач), Гобер (15 + 14 підбирань + 3 блок-шота), Фейворс (10), О'Ніл (6) – старт; Беркс (17 + 6 передач), Краудер (15 + 10 підбирань), Екзам (9), Нето (0).

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