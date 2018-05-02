Гравець "Черкаських мавп" Кольченко отримав приз кращому гравцеві сезону баскетбольної Суперліги
Захисник команди "Черкаські Мавпи" Олександр Кольченко отримав приз як найкращий гравець сезону в українській баскетбольній Суперлізі.
"Черкаські Мавпи" учора вперше у своїй історії стали чемпіонами України, обігравши у вирішальній серії "Дніпро". Захисник черкащан Олександр Кольченко в цьому році набирав по 17 очок, 3,2 передач, 2,7 підбирання та 2 перехоплення в середньому за гру.
Крім того, була визначена символічна збірна сезону.
Найкращий розігруючий — Деррік Колтер ("Хімік")
Найкращий атакуючий захисник — Олександр Мишула ("Дніпро")
Найкращий легкий форвард — Володимир Конєв ("Черкаські Мавпи")
Найкращий потужний форвард — Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро")
Найкращий центровий — Олександр Кушніров ("Миколаїв")
Як повідомляв УНІАН, "Мавпи" обіграли у фінальній серії "Дніпро" з рахунком 3:0. Бронза - у баскетболістів южненського "Хіміка".