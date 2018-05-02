Гравець "Черкаських мавп" Кольченко отримав приз кращому гравцеві сезону баскетбольної Суперліги

Визначено символічну збірну сезону.

Захисник команди "Черкаські Мавпи" Олександр Кольченко отримав приз як найкращий гравець сезону в українській баскетбольній Суперлізі.

"Черкаські Мавпи" учора вперше у своїй історії стали чемпіонами України, обігравши у вирішальній серії "Дніпро". Захисник черкащан Олександр Кольченко в цьому році набирав по 17 очок, 3,2 передач, 2,7 підбирання та 2 перехоплення в середньому за гру.

Крім того, була визначена символічна збірна сезону.

Найкращий розігруючий — Деррік Колтер ("Хімік")

Найкращий атакуючий захисник — Олександр Мишула ("Дніпро")

Найкращий легкий форвард — Володимир Конєв ("Черкаські Мавпи")

Найкращий потужний форвард — Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро")

Найкращий центровий — Олександр Кушніров ("Миколаїв")

Як повідомляв УНІАН, "Мавпи" обіграли у фінальній серії "Дніпро" з рахунком 3:0. Бронза - у баскетболістів южненського "Хіміка".