"Черкаські Мавпи" вперше в історії стали чемпіонами України

Команда Максима Міхельсона обіграла «Дніпро» в третьому матчі фінальної серії.

«Черкаські Мавпи» обіграли «Дніпро» в третьому матчі фінальної серії баскетбольної Суперліги і стали чемпіонами України.

Команда Максима Міхельсона повністю контролювала хід домашнього поєдинку. Першу чверть господарі завершили з відривом у 8 очок, а потім не дали «Дніпру» відіграти гандикап і пішли на велику перерву, ведучи в рахунку 17 пунктів. Підопічні Дениса Журавльова так і не зуміли зробити ривок у другій половині зустрічі і програли золотий фінал.

Таким чином, «Мавпи» продовжили свою переможну серію в чемпіонаті України до 17 матчів і, відповідно, перемогли у всіх іграх плей-офф.

За підсумками сезону «Черкаські Мавпи» вперше в історії виграли чемпіонат і здобули свої дебютні медалі Суперліги.

Суперліга. Плей-офф. Фінал

«Черкаські Мавпи» – «Дніпро» 79:66 (23:15, 20:11, 22:26, 14:14)

«Черкаські Мавпи»: Бояркін (5 + 4 передачі), Кольченко (7 + 4 передачі + 3 перехоплення), Конєв (11 + 9 підбирань), Липовцев (5 + 5 підбирань), Шахід Девіс (15 + 6 підборів) – старт; Конате (10), Кобець (13), В. Ткаченко (), Скапінцев (), Беллфілд (5 + 4 передачі).

«Дніпро»: Вільховецький (2), Сізов (11 + 6 підбирань + 4 передачі, 4 втрати), Ревзін (4 + 7 підбирань), Глєбов (2 + 4 передачі), Тимофієнко (21 + 6 підбирань) – старт; Загреба (), Шундель (10), Закурдаєв (7), Шевченко (4), Мироненко

Відзначимо, що в поточному сезоні «Дніпро» вдруге поспіль виграв Кубок України.

Нагадаємо, «Хімік» став бронзовим призером Суперліги.