"Бостон" почав з перемоги серію плей-офф НБА з "Філадельфією"

"Бостон Селтікс" перемогли з рахунком 117:101.

Напередодні відбулася одна гра в рамках плей-офф Національної баскетбольної асоціації. "Бостон" почав чвертьфінальну серію проти "Філадельфії" з перемоги в домашньому поєдинку. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Бостон – Філадельфія 117:101 (25:22, 31:23, 31:30, 30:26) Рахунок у серії 1:0 Бостон: Розир (29 + 8 підбирань + 6 передач), Тейтум (28), Хорфорд (26 + 7 підбирань), Морріс (21 + 5 підбирань), Смарт (9 + 9 передач), Бейнс (6 + 6 підбирань), Ларкін (5), Оджелей (3). Філадельфія: Ембіід (31 + 13 підбирань + 5 передач), Редик (20), Сіммонс (18 + 7 підбирань + 6 передач), Шарич (12 + 7 підбирань), Белінеллі (11), Ільясова (6 + 9 підбирань), Ковінгтон (3).

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