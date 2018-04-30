"Клівленд" пройшов "Індіану", "Х'юстон" почав серію з перемоги над "Ютою" в плей-офф НБА

Відбулися два поєдинки плей-офф турніру.

Відбулися два поєдинки в рамках плей-офф чемпіонату НБА. "Клівленд" у вирішальному матчі здолав "Індіану" і вийшов в наступний раунд. "Х'юстон" виграв перший матч серії проти "Юти", повідомляє офіційний сайт НБА. Клівленд – Індіана 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27) Рахунок у серії 4:3 Клівленд: Джеймс (45 + 9 підбирань + 7 передач + 4 перехоплення), Томпсон (15 + 10 підбирань), Лав (14 + 6 підбирань), Сміт (11), Корвер (3) – старт; Хілл (11 + 6 підбирань), Грін (5), Ненсі (1), Худ (0), Кларксон (0). Індіана: Оладипо (30 + 12 підбирань + 6 передач), Коллісон (23), Т. Янг (14 + 10 підбирань), Тернер (8), Богданович (3) – старт; Сабоніс (10), Стівенсон (8), Джозеф (3), Букер (2). Х'юстон – Юта 110:96 (34:21, 30:18, 22:29, 24:28) Рахунок у серії 1:0 Х'юстон: Харден (41 + 8 підбирань + 7 передач), Пол (17 + 6 передач + 4 перехоплення + 7 втрат), Капела (16 + 12 підбирань), Такер (15 + 6 підбирань), Аріза (8) – старт; Гордон (7), Мба а Муте (3), Грін (3), Нене (0), Андерсон (0), Блек (0), Джексон (0). Юта: Мітчелл (21), Інглс (15 + 6 підбирань), Гобер (11 + 9 підбирань), Фейворс (5), О'Ніл (4) – старт; Краудер (21), Екзам (9), Беркс (6 + 6 підбирань), Нето (4), Жеребко (0), Юдо (0).

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