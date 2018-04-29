"Бостон" переміг "Мілуокі" у серії плей-офф НБА

"Голден Стейт" повів у серії з "Новим Орлеаном".

У ніч на неділю відбулися два матчі плей-офф Національної баскетбольної асоціації. "Бостон" виграв серію проти "Мілуокі", а "Голден Стейт" виграв перший матч у протистоянні з "Новим Орлеаном". Бостон – Мілуокі 112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29) Рахунок у серії 4:3 Бостон: Хорфорд (26 + 8 підбирань), Розир (26 + 6 підбирань + 9 передач), Тейтум (20 + 6 підбирань), Оджелей (5), Браун (2) – старт; Морріс (10), Бейнс (8 + 7 підбирань), Ларкін (8), Смарт (5 + 6 передач), Надер (2), Ябуселе (0). Мілуокі: Міддлтон (32), Бледсоу (23), Адетокумбо (22 + 9 підбирань), Макеров (5 + 6 підбирань), Брогдон (2) – старт; Паркер (9 + 6 підбирань), Террі (3), Деллаведова (0), Зеллер (0), Снелл (0), Мухаммад (0). Голден Стейт – Новий Орлеан 123:101 (35:34, 41:21, 27:19, 20:27) Рахунок у серії 1:0 Голден Стейт: Томпсон (27 + 6 підбирань), Дюрант (26 + 13 підбирань), Грін (16 + 15 підбирань + 11 передач), Ігудала (12), Янг (6) – старт; Кук (11), Лівінгстон (10), Вест (8), Луні (3 + 6 підбирань), Макгі (2), Джонс (2), Белл (0). Новий Орлеан: Девіс (21 + 10 підбирань), Мур (15), Холідей (11), Миротич (9 + 8 підбирань), Рондо (9 + 8 підбирань + 11 передач) – старт; Кроуфорд (14), Міллер (9 + 6 передач), Кларк (7), Діалло (4), Хілл (2).

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